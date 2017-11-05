森美兰华小晚宴禁酒令引发争议

（联合早报网讯）马来西亚各华小经常举行的筹款晚宴都备有酒类，但森美兰教育局昨晚突然派人到当地中平华小，指示主办方不得在宴会供酒或卖酒，引起当地华社不满，并指教育局官员自以为是伊斯兰局官员。

森美兰宁宜的中平华小昨晚举行“中平爱我，我爱中平”70周年晚宴，森州教育局当晚派人到校传达森教育局的“禁酒令”。此举引起与会者愤慨，纷纷痛斥教育局官员是“小拿破仑”。

消息告诉《星洲日报》，波德申县教育局官员在晚宴举行前一周，已经到校视察并警告校方不准学校活动涉及酒类。

筹委会主席陈春明在晚宴上表示，森州教育局官员在活动前与他会面时，再次强调学校活动不可涉及酒类，他为此感到无奈和愧疚，在台上鞠躬道歉。

晚宴出席者对禁酒令十分不满，一些在活动前已经知晓禁酒令的出席者还自己带酒来现场，与朋友把酒言欢。另一些出席者则破口大骂，并立刻派人到校外买啤酒回到会场豪饮，宣泄不满。

筹委会成员陈金福认为教育局官员滥用权力，侵犯非穆斯林喝酒的权利。他担心华小禁酒先例一开，以后森州所有华小办的宴会，教育局一律禁止卖酒喝酒。

他要教育部副部长张盛闻说明，禁止在华小宴会喝酒，到底是不是政府的政策？他也想知道，教育部有没有发出“华小办宴会不可喝酒”的通令？

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