摧毁朝鲜核武须地面攻势 美评估代价大

（早报讯）美国媒体报道，五角大楼官员在致国会议员的信函中指出，若要完全确定找到并摧毁朝鲜所有核武器，唯一可靠方法是美国发动地面攻势，但战争引爆后美国恐怕得为此付出惨重代价。

中央社引述美国《华盛顿邮报》的报道指出，这封由美军参谋长联席会议海军少将杜蒙（Michael J. Dumont）撰写的信函说，一旦美朝爆发冲突，这可能促使平壤政权动用生物与化学武器。

美国总统特朗普刚展开将近两周的亚洲行，朝鲜的核武与导弹计划预料将是他与各国领袖会谈的主要议题。这则有关朝鲜半岛爆发战事可能性的报道刚好在他抵达日本时刊出。

该报道说，两位国会议员要求五角大楼提出“一旦与朝鲜爆发冲突时预估的伤亡人数”，包括美国与盟友日本、韩国以及属地关岛等地的部队还有平民。

杜蒙在信中指出，美国正在评估朝鲜以长程大炮、火箭和弹道导弹攻击韩国人口密集地区的能力。韩国首都首尔有2500万人口，距离两韩间的非军事区仅50余公里，伤亡状况将视预警时间以及美国与韩国部队反击的能力而异。

《华盛顿邮报》除取得国防部信函外，也取得16名国会议员发出的声明。他们表示：“评估结果凸显我们一直知道的事：对于朝鲜没有好的军事选项。”

这些国会议员中只有一人来自执政的共和党。该声明说，须采取地面攻势才能摧毁朝鲜核武的评估结果“令人深感不安”，因为这样的行动“可能在战事开始的前几天就造成数十万人甚至是数百万人丧命”。

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