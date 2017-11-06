特朗普访韩之际 韩美高度戒备防朝鲜挑衅

（早报讯）美国总统特朗普今天（6日）结束对日本的访问后将续程到韩国，韩国军方人士表示，鉴于朝鲜在特朗普访韩之际随时可能发起挑衅，韩美军方正保持高度戒备态势。

韩联社报道，朝鲜导弹基地人员和装备往来与往常相似，尚未出现挑衅迹象。朝鲜自9月15日在平壤顺安发射了穿越日本上空的中远程弹道导弹“火星12”，此后50天来没有再次挑衅。

目前，韩美两军正严密监控朝军动向。韩国军方已启动“青松”（Green Pine）弹道导弹预警雷达和宙斯盾驱逐舰等监视力量。

有观点曾预测朝鲜在10月10日劳动党建党72周年纪念日之际进行大规模挑衅，但朝鲜没有发起挑衅。分析指出，朝鲜有可能借特朗普访韩之机再次挑衅。

今年4月16日，美国副总统彭斯访问韩国时，朝鲜曾在咸镜南道新浦一带试射弹道导弹。

本月2日，美国出动两架B-1B战略轰炸机飞抵朝鲜半岛上空，向朝鲜挑衅再度发出警告。此外，“里根”号、“尼米兹”号等美国核航母已驶入包括朝鲜半岛在内的美国海军第七舰队作战区域，保持戒备态势。

专家们普遍预测，朝鲜很可能先观察特朗普出访韩中日期间对朝发出何种信号，以及与有关国家就合作应对朝鲜的磋商情况，再决定是否挑衅。

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