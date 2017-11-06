韩妇女疑跳楼轻生 竟压死上班老翁

（早报讯）韩国首尔一名显然是跳楼轻生的妇女从公寓跳下，结果竟不偏不倚压在一名老翁身上，两人过后都伤重不治。

企图自杀的56岁妇女当时从公寓13楼跳下，结果一名正在上班途中的68岁老翁刚好经过，结果就被压个正着。

两人被紧急送院救治，但过后都不治身亡。

警方透露，跳楼的妇女患有抑郁症，事发时相信是自寻短见。

韩国的自杀率是经济合作与发展组织（OECD）34个成员国中最高的一个，也是全球最高之一。

为了防止人民自杀，韩国政府今年拨款近99亿韩元（约1200万新元）在相关防治工作上。

免费试阅14天