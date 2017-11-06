菲马拉维市仍有恐怖分子 零星交火频传

（早报讯）菲律宾军方证实，政府已宣布收复的南部城市马拉维（Marawi）仍不时爆发零星交火，但无法确定还有多少残余恐怖分子躲在断垣残壁之中。

中央社报道，菲律宾前线反恐指挥官布劳纳（Romeo Brawner）今天（6日）在马拉维市说，残留的恐怖分子仍分散在马拉维市的主战场。他说：“10月30日迄今每天都有零星交火，数日来，我们击毙了12名恐怖分子，包括昨天的9人。”

马拉维市位于棉兰老岛中部，是一座人口以穆斯林居多的城市。

5月23日，该市爆发恐怖分子叛乱，经过数月围剿，政府军击毙900多名向伊斯兰国组织效忠的恐怖分子，包括三名重要头目。

反恐战事也造成165名军警死亡、47名平民遇害，数10万人逃离家园。10月23日，菲律宾防长宣布马拉维市战斗行动结束。

不过，军方仍在进行战场清理工作，一小部份难民上周已经获准返家。

本月1日，军方人员在马拉维市逮捕一名试图离开的印尼籍恐怖嫌犯，他当时声称仍有39名恐怖分子，化整为零藏身在残破的建筑物之中。

布劳纳表示，军方仍在查证这个数字，并且持续监控面积大约3平方公里的主战场。

他补充，马拉维市残存分子有菲律宾人和外籍战士，还包括妇女和小孩，他们是恐怖分子的家人。

目前，军方有大约两个营的士兵在马拉维市进行清理作业。布劳纳说，任务十分困难，他们不断必须提防恐怖分子留下的地雷和陷阱，还得注意残余分子的偷袭。

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