副首相警告：今傍晚豪雨或再袭北马

（早报讯）北马再接“红色警报”，马来西亚副首相兼内政部长阿末扎希说，豪雨或会再于今日傍晚6时降临北马一带，包括槟城、吉打、玻璃市、北霹雳及泰南。他吁请各单位做好准备，提高警惕做好防灾准备。

他指出，根据气象局的天气侦测系统显示，暴雨将在今日傍晚6时降临北马，这意味着北马将再度迎来新一轮的暴雨袭击。

他今天下午在槟州首长林冠英、首相署部长沙希淡、槟州行政议员彭文宝、阿菲夫、巫统槟州主席再那、峇东埔区部主席再迪等人陪同下，慰问灾民。

阿末扎希说，这次的槟州大水灾证明联邦政府和槟州政府可以抛开政治歧见，与国家天灾管理机构、警方、军队、拯救单位、非政府组织等一起协助灾民；掌管天灾事务的沙希淡负责与槟州首长协调救灾工作。

此外，全国警察内部安全及公共秩序部总监朱基菲里说，在考虑到近日不稳定的天气情况，已安排了3500名后备警力和资源候命，以应付随时可能来临与加剧的水灾灾情。

他说，警方在救援工作上，关注的重点是人命和民众的住家安全。他指出，至今早为止，“虽然北马三州，即槟城、吉打和霹雳的灾情目前已经稳定，但如果连绵不断地下雨，再加上海水涨潮，恐怕情况有恶化的可能。”

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