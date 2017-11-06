研究：少年儿童更易被电子屏幕影响睡眠

（早报讯）科学研究显示，跟成人相比，少年儿童的睡眠更容易受到电子屏幕影响，研究人员建议父母和有关决策者采取相应措施。

新一期美国《儿科学杂志》发表了关于这个主题的多篇论文。据介绍，随着电子产品和社交媒体的广泛应用，近年来少年儿童的“屏幕时间”大幅增长。2011年以来，美国少年儿童对移动媒体设备的使用时间已增加到原来的三倍，其中八岁以下儿童平均每天使用这类产品的时间达到48分钟。

据新华社报道，其中一篇名为《童年和青春期的数字媒体与睡眠》的论文作者、美国科罗拉多大学博尔德分校综合生理学系副教授布儒瓦表示，在全球超过60个针对五岁至17岁少年儿童的研究项目中，90%的研究发现过多的“屏幕时间”与睡眠时间延后、睡眠时长缩短和质量降低相关。

她解释说，光在夜间照射到视网膜后，会抑制褪黑素的分泌，从而“拨后”生物钟的入眠时间。少年儿童的眼睛还在发育，晶状体更透明，因此对光更敏感。研究发现，成人和学龄儿童如果暴露在同样强度的光下，儿童褪黑素水平下降的程度是成人的两倍。电子产品中的短波段“蓝光”抑制褪黑素的作用较强。因此，睡前几小时内暴露在屏幕光线下，会对少年儿童的睡眠和生物钟节奏产生更大影响。

此外，社交媒体的内容也可能会提升他们大脑兴奋度而影响睡眠。

布儒瓦建议，家长们应限制少年儿童睡前使用电子设备的时间；在孩子睡眠时关掉屋里所有电子媒体设备，包括家长的手机，让它们在卧室外充电；将游戏机、电脑、平板电脑、手机等电子产品挪出孩子的房间。

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