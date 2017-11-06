大水灾造成槟州上千工厂停产

（早报讯）周六连下长达15个小时的大雨令槟州变了样，酝酿了洪水来袭，更严重的是进一步冲击了槟城经济和工业。

马来西亚厂商公会（FMM）槟州分会估计，槟城上千家厂商至少蒙受数亿令吉的营运损失。如果工厂无法在期限内赶完订单，损失恐怕还会进一步攀升。

马来西亚厂商公会槟州分会主席黄英福博士接受《光华日报》访问时指出，槟城大水灾正冲击着目前在赶着农历新年订单的槟州工业区，上千间大小型工厂因这场大水灾被迫停工。根据保守估计，生产线停止将造成每天数亿令吉的损失。

他说，槟州是马来西亚数一数二的制造业枢纽，这里的工业区也应获得优先对待。“不论国内或槟州厂商，生产线一旦停止，影响的并非只有州政府，而是马来西亚经济，因此中央政府必须正视天灾的严重性。”

他补充，生产线一旦停止，就会无法发货，较后产生的连锁效应所带来的影响，是非常庞大的。“我们接到很多会员公司的电话，它们的工厂因为下大雨成灾而无法开工或运作状况欠佳，询问我们可以为槟城投资者和槟州人做些什么吗？”

询及全槟有几个工业区受水灾影响时，黄英福说，在威省方面，受影响的工业区有北赖工业区、麦曼珍工业区、武吉丁雅工业区、武吉敏惹工业区及峇都丁宜工业区，而在槟岛，则有峇六拜工业区。

他说，逾千间工厂蒙受的损失不同，严重的则是货品和机器被淹，工厂范围也发生水灾，有些则是道路损坏、积水不退等，导致员工无法上班赶工。

他感叹，每停工一天，所造成的损失是难以估计，希望政府能正视厂商们的诉求。

他也说，槟城国际机场周六傍晚突然宣布因灾情严重而必须关闭，不仅造成游客不便，也给中央政府和槟州带来巨大的尴尬和耻辱。

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