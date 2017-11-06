民调：柔佛不太可能有马来海啸

（早报讯）马来西亚反对派多次指柔佛来届大选将有冲倒国阵的“马来海啸”，但最新民调显示柔佛约两成马来选民不喜欢国阵，不喜欢反对党希望联盟的马来选民则高达七成。换言之，调查柔佛不可能发生马来海啸。

马来西亚著名智库民主及经济事务研究中心（IDEAS）总裁旺赛夫今天在尤索夫伊萨东南亚研究院（ISEAS）发表题为“巫统在柔佛遇上麻烦？”的演说时，公布他今年3月至8月在柔佛展开的民调结果。

旺赛夫也是东南亚研究院访问高级研究员。他说，柔佛是全国选民人数第三多的州属，仅次于雪兰莪及沙巴。柔佛的选民结构是混合型的，马来选民占54%，华人选民33%，印度族选民6%，其他族群7%。

他说，调查显示，柔佛马来选民喜欢国阵的有65%，不喜欢的有21%。喜欢巫统的有67%，不喜欢的有19%。

在反对派方面，喜欢希望联盟的柔佛马来选民只有14%，不喜欢的高达69%。喜欢土著团结党者有21%，不喜欢的有60%。喜欢诚信党者只有13%，不喜欢的高达69%。

调查也显示，喜欢民主行动党的马来选民只有5%，不喜欢者高达85%。巫统希望马来人对民行党保持“恐惧和关注”，并认为“只有巫统能抵挡民行党崛起”而继续支持巫统。

旺赛夫表示，上述调查显示柔佛马来选民的传统投票倾向并没有很大改变，这对巫统及国阵是有利的。只要柔佛马来选民的传统心态不变，巫统在这个传统堡垒区就稳操胜券。

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