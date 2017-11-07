特朗普上午抵韩 第三次文特会在即

（早报讯）韩国总统文在寅与美国总统特朗普7日将在青瓦台举行他们的第三次韩美首脑会谈。

韩联社报道，特朗普将于正午时分（新加坡上午11时）飞抵韩国，韩国政府将鸣放21响礼炮欢迎，韩国外长康京和和韩国驻美大使赵润济夫妇将在机场迎接。特朗普访韩第一站是美军最大驻外基地京畿道平泽的汉弗莱营，韩国政府承担了100亿美元土地及建设经费的92%。

特朗普将于下午2点30分（新加坡下午1点30分）出席文在寅主持的欢迎仪式。为纪念美国总统时隔25年对韩国进行国事访问，韩方将演奏《向统帅致敬》作为入场曲，并在退场时首次演奏文在寅的专曲《总统先生》（Mr. President）。

文在寅和特朗普将时隔46天再度碰头轮番举行单独会谈和扩大会谈，两国总统将在会谈中重申韩美同盟依然巩固，就制裁施压促朝重返对话轨道深入交换意见，并重点讨论修订韩美自贸协定等双边经济问题。

会后，文在寅和特朗普将在总统府内一起散步，两国第一夫人则在常春斋里把茶言欢。在随后的联合记者会上，两国总统将分别发表会谈结果并接受两国记者提问。

记者会后，两国总统伉俪将出席为时2个小时的国宾晚宴，将有120多人受邀赴宴。

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