法国《沙尔利周刊》再接死亡威胁

（早报讯）法国讽刺漫画周刊《沙尔利周刊》（Charlie Hebdo）负责人、漫画作者里斯（Riss）周一宣布，由于网上传播着对该周刊的死亡威胁，他们已经向法院提诉。

法国广播公司网站报道，上周三上市的《沙尔利周刊》刊登了描写瑞士籍伊斯兰学者德里克·拉马宕（Tariq Ramadan）的漫画，画面夸张地描画了一个巨大性器官，相对应的文字讽刺地写道，“我是伊斯兰的第六大支柱”。拉马宕是一位在法国引发争议的伊斯兰学者，近日他被两名妇女指控性侵犯。

法新社报道说，所谓伊斯兰教的五大支柱，指的是证信，也就是相信只有一位神阿拉，而穆罕默德是他的先知；祈祷，一日祈祷五次；斋戒；帮助穷人（向穷人捐献2％的收入）；以及一生应至少前往麦加朝觐一次。而伊斯兰圣战被少数伊斯兰逊尼派教徒认为是伊斯兰教的第六支柱，尽管这并未是伊斯兰教的官方说法。

里斯向媒体表示，之所以将拉马宕称为是第六支柱，是因为他本人经常声称是一位伊斯兰学者，是一位智者。

漫画出台之后，《沙尔利周刊》受到网络死亡威胁，里斯表示，事实上，针对该周刊的死亡威胁从未中止，只不过，在某些时候，这些威胁达到高潮，并且十分具体。很难判断这些威胁是否会获得兑现，但是，出于谨慎，他们向法院提出起诉。

《沙尔利周刊》在过去的多年中因发表伊斯兰先知穆罕默德的漫画而多次遭到死亡威胁，2015年1月7日，该周刊的巴黎总部遭到恐怖袭击，造成11人死亡。

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