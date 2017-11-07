英男子用力摇晃年幼养女致死

（早报讯）英国一名男子因用力摇晃18个月大的养女致死而被定罪。

案情显示，2016年5月，18个月大的艾尔斯因被用力摇晃后颅骨骨折而去世。当时她刚被31岁的健身教练斯库利－希克斯夫妇正式领养了两个星期。

在这对夫妇照顾她的八个星期中，艾尔斯身上也满是瘀伤、脚部骨折，以及曾从楼梯上跌下来。

斯库利－希克斯告诉法庭，他无法承受养育孩子的压力。他还曾经发简讯，把艾尔斯形容为“变态”和“穿着宝宝服的魔鬼”。

新南威尔士一法院的陪审团经过四周审讯后，一致认为斯库利－希克斯的谋杀罪名成立。

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