美军3艘航母近期将在西太平洋演习

（早报讯）美国总统特朗普正在亚洲访问之际，美军的三艘航母近期将在西太平洋实施联合演习。在演习中同时投入三艘航母的情况非同寻常，据认为，其目的在于对朝鲜形成牵制。

多名美国政府相关人士透露，这三艘美军航母分别是“里根”号、“罗斯福”号及“尼米兹”号。按计划，三艘航母与导弹驱逐舰等组成的航母战斗群，近期将在西太平洋实施联合演习，航母将在演习中发挥核心作用。

美军2007年曾在关岛近海投入三艘航母实施演习，本次将是美军时隔10年再次在亚太海域进行三艘航母的联合演习，这种情况并不多见。

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