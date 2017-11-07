马首相纳吉批准13项槟州治水计划

（早报讯）马来西亚首相纳吉今日宣布，中央政府已批准总值10亿令吉（约3.23亿新元）的13项槟州治水计划，目前已发放1亿5000万令吉，若有需要，中央政府愿意再加额发出更多拨款，改善州内排水系统。

他也指示槟州政府与中央尽快召开会议，两方一同合作，协商治水事宜，并呼吁槟州政府多监督发展商房屋计划，以确保工程遵守环境条例，避免对环境造成更多伤害。

他说，此次槟州大水灾是意料之外之事，包括一天内达到一个月半的降雨量、外加强风袭击，不能再以平常经验应对。

《中国报》报道，他今午前往槟州威北打昔牛汝莪一所宗教学校，慰问灾黎后，召开记者会时说，治水工程将分阶段进行，需耗时数年时间才能完成，中央政府将视情况发放额外拨款。他也赞扬中央及州政府机构之间，在救灾行动中合作无间，政府官联机构及非政府组织也将发放各项援助，协助槟州度过此次的水灾。

他也吁请民众切勿把垃圾丢入水沟和排洪沟，发展商也应遵守环境条例，不要只顾赚钱。

槟州首长林冠英在水灾汇报会上向首相纳吉再次重提，要求纳吉能尽速下放所有中央政府早前答应给槟州的26亿令吉治水拨款。他说，槟州至今只拿到10亿令吉，他再次要求纳吉能迅速下方所有的治水款项。

林冠英否认有关网传登记后可获得400令吉的消息，他说，有关援助金是槟州发生915水灾的援助金，新一波的水灾，州政府至今还未有发放任何援金。他强调，目前一切情况以救灾为先，其他如提供援助金的事项，还属其次。“目前最主要的还是提供援助，协助救灾。”他说，槟州政府明天会有一些关于水灾的其他事项公布。

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