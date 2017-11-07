中韩关系回暖 航空、旅游业受惠良多

（早报讯）过几天，当中国国家主席习近平与韩国总统文在寅出席亚太经济合作组织会议并肩而坐时，商界领袖们将会松一口气。

彭博社的报道指出，对于一年来受困于两国政治僵局的许多公司而言，亚洲这两大经济体关系的回暖甚为可喜。韩方部署美国导弹防御系统的决定引发了中方的强烈反应并波及经济层面，从航空公司到化妆品公司，甚至连韩国流行音乐明星也无法倖免。

在两国紧张关系缓和前，一些经济领域就已经看到改善，而有些产业则可能需要更多时间好转。旅游与航空料可从中韩紧张局势的缓解获利最多。

北京今年稍早颁布的限制赴韩旅游团的“限韩令”，切断渴望到韩国旅游、免税购物的中国游客人潮。韩国也是有些大陆游客想要整型美容的观光地点。

旅游业慢慢复苏。中国最大的廉价航空公司春秋航空上周恢复部分飞往韩国的航班。韩亚航空週二宣布，将推出包括中国到韩国航班在内的折扣机票，“作为推动两国冰释前嫌的催化剂”。

不过，中国游客回流进度缓慢。一名北京青年旅行社的工作人员指出，由于需求不足，尚未重新推出韩国旅游团的行程。

度假胜地济州岛还在等待大陆团的湧入。济州岛观光公社副社长Kim Nam-jin说，去年有300多万中国游客来到济州岛，但由于萨德导弹争议，这个数字今年重挫了70%。虽然韩国和中国的旅行社已经重新开始讨论旅游行程，但是他指出，预计至少要到明年2月份，才会有明显的改善。

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