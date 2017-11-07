小米进军西班牙 重启全球业务雄心

（早报讯）中国智能手机制造商小米启动在西班牙销售业务；这是小米首次涉足西欧市场。在此前全球业务停下脚步之后，小米现在加速推动进入欧洲和美国周边的其它发达市场。

小米将从8日起先在西班牙销售定价为229欧元(362新元)的旗舰Mi A1智能手机，以及电动滑板车、空气净化器和咖啡机等网络互联产品。

小米公司负责全球业务的高级副总裁王翔在销售启动之前告诉路透社记者，小米非常希望成长为一家全球性企业、而不仅仅是一家中国企业、不仅仅在发展中国家运营，(在西班牙启动销售)就是证明。

他还表示，小米希望拓展诸如西欧等发达国家市场，而这次只是踏出的第一步。

2014年，小米短暂跻身全球最具价值的初创企业之列，但之后由于国际业务扩张不当，以及来自华为、Vivo和Oppo等国内对手的激烈竞争，小米的销售在2016年陷于停滞状态。

在退出巴西和印度尼西亚等一些海外市场后，小米今年在印尼、越南、俄罗斯、乌克兰和阿拉伯联合酋长国等十数个国家启动、或重启了销售。

今年7月，小米获得10亿美元（13.64亿新元）贷款用于推动海外扩张，并帮助推出实体店。

小米的销售状况今年也在回升，根据市场研究公司Canalys的报告，小米已超过苹果公司，成为中国销量第四大的智能手机厂商，部分归功于聚焦线下实体店。

小米在印度市场表现强劲，按智能手机销量计在印度排名第二，仅次于三星电子，并计划未来两年在全球范围内开设1000家商店。

Canalys最新数据显示，截至去年中期，小米约有10%的智能手机销往海外。

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