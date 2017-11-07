槟大水灾后 央行设5亿令吉灾难援助基金

（早报讯）马来西亚国家银行（央行）今日宣布设立一个5亿令吉（约1.6亿新元）的灾难援助基金，以舒缓受槟城大水灾影响的中小型企业的财务负担，并协助中小型企业恢复商业运作。

这意味着这些商家可向商业银行、伊斯兰银行及发展金融机构申请优惠利率融资。

此外，马银行、伊斯兰银行、大众银行及大众伊斯兰银行也宣布，为受水灾影响的个人及商务客户，提供每月贷款及融资分期付款的6个月延期偿付。水灾延期偿付适用于房屋贷款、汽车贷款、信用卡、其他贷款以及融资便利。

马银行、伊斯兰银行和大众银行也说，因水灾损坏或遗失的自动出纳卡、信用卡、支票簿和银行户头存摺，将豁免更换收费。

另一方面，槟州中华总商会署理会长杨翼图今日在记者会上说，受影响的中小型企业可透过中小型企业紧急基金申请最多2万令吉的援助金及最高10万令吉的贷款。

他说，通过这笔基金，中小型企业可用来购买新的机器或设备，原料或库存及翻新厂房。“槟州上周遭遇30年来最严重的暴风雨和水灾，许多工厂和中小企业被逼停止运作，每天造成数亿令吉损失，其连锁效应也将对国民经济造成重大影响。”

马来西亚中小型企业机构槟城分会主任祖玛指出，中小型企业紧急基金是在2012年财政预算案中推出，以协助受到水灾、干旱、土崩、暴风雨及土地侵蚀等自然灾害影响的中小型企业。

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