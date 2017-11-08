普伊格蒙特抨击欧盟助拉霍伊镇压独派

（早报讯）遭革职的加泰罗尼亚自治区前主席普伊格蒙特，7日抨击欧盟支持西班牙首相拉霍伊对独派的镇压。

普伊格蒙特在布鲁塞尔的一场集会中说：“你们是要接受加泰罗尼亚公投的结果、还是要继续在拉霍伊的政变中提供助力？”

他当天稍早接受加泰罗尼亚电台访问时，呼吁支持独立的政党团结一致面对12月21日的地方选举，称“我们除了团结以外别无选择”。

普伊格蒙特是在加区议会片面宣布独立后、在10月遭到马德里政府开除，他过后前往比利时。西班牙已要求将被控叛乱和煽动叛乱的普伊格蒙特引渡回国受审。

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