欧盟人力短缺迫使英国雇主提高薪资

（早报讯）英国招聘和就业联合会（REC）8日说，英国雇主不得不提高薪资水平以招募新员工，并应对脱欧前变得愈发严重的欧盟人力短缺问题。

路透社报道，该联合会的月度调查显示，英国10月份的起薪创下2015年11月以来的第二高涨幅。

REC首席执行官格林说：“我们已看到欧盟人员因为目前面临的不确定性而离开英国。鉴于此，我们需要明确了解未来移民体系到底是怎样的。否则，当前的情况将恶化，雇主将面临更严重的人力短缺。”

今年8月，英国官方统计局说，英国的净移民数量已经降至三年来的最低水平。

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