世卫呼吁停止对食用动物使用抗生素

（早报讯）世界卫生组织7日发布对食用动物养殖使用抗微生物药物指南，呼吁农牧民和食品行业停止例行使用抗生素来促进健康动物生长和预防疾病，以缓解因滥用和误用抗生素而日益严重的耐药性威胁。

新版指南强烈建议，应总体减少对食用动物养殖使用所有类型的医用抗微生物药物，并完全禁止以促进动物生长或未经诊断即开展预防为目的，在养殖食用动物过程中使用抗生素。

世卫强调，只有在同一批饲养的动物中确诊已发现感染病例的情况下，才能对其他健康动物使用抗生素来预防感染。如可能，还应对感染动物检测后，再对症下药选择最有效的抗生素。

这些建议旨在减少对动物滥用重要的、数量有限的抗生素，以维护药物的有效性。世卫称，在一些国家，畜牧业使用的抗生素药物几乎占到全部用量的80%，主要用来促进健康动物的生长。

自2005年以来，世卫定期公布并修订重要医用抗生素清单，并将目前用于人类和动物的所有抗生素分为“重要”、“高度重要”以及“至关重要”三类，目的就是呼吁慎用抗生素、缓解耐药性问题。

指南建议，兽用抗生素应选自世卫组织确定的重要性最低的一类，而绝不应选自“至关重要”的一类，因为后者通常是针对人类严重细菌感染的最后治疗选择。

目前已有一些能导致人类严重感染的细菌对大多数、甚至所有可用药物产生了耐药性，而正在研发中的药物也对这些感染显得无能为力。

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