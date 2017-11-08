研究：老年人多锻炼能有效防跌倒

（早报讯）一项7日发表的新研究显示，多锻炼是预防老年人跌倒受伤的最有效策略。

据新华社报道，加拿大圣迈克尔医院研究人员在新一期《美国医学会杂志》上发表报告说，他们对54项相关随机临床试验进行了综合分析，涉及近4万2000名65岁及以上老年人，以及39项预防跌倒的干预手段。

研究显示，打太极拳等锻炼方式能把老年人跌伤的风险降低12%；如果再结合使用视力检查和治疗手段，能把老年人跌伤风险降低38%。

此外，改善老年人居住环境以及服用钙和维生素D补充剂等干预方式，也能帮助老年人降低跌倒风险。

研究作者之一、圣迈克尔医院科学家安德烈娅说：“跌倒对老年人口的健康有着巨大影响，而且鉴于全球人口的老龄化问题，跌倒发生率将会持续上升……我们已经找到减少跌伤风险最有效的策略，锻炼或者锻炼与视力及环境评估结合都非常有效，患者、临床医生和决策者应予考虑。”

研究人员表示，尽管锻炼可能会增加一些患者跌倒的风险，但相比之下不运动对老年人的风险要大得多。

美国凯泽·珀默嫩特公司华盛顿健康研究所执行董事拉森在配发的评论中说，跌倒是65岁及以上老年人受伤的主要原因，安德烈娅等人报告的研究结果强调了锻炼对习惯性久坐不动或因疾病而不活动的老年人尤其重要。

拉森写道：“临床医生应该重点关注跌倒风险最大的患者，但是没有理由不鼓励大多数老年人进行锻炼。”

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