研究：恐龙灭绝后哺乳动物才不再夜行

（早报讯）如今大量哺乳动物都在白天活动，但它们的祖先又如何呢？一个国际研究团队在期刊《自然·生态与演化》发表新报告说，早期哺乳动物其实是“夜行族”，这一习惯在非鸟类恐龙灭绝后才发生改变，日间活动也随之增多。

新华社报道，尽管今天许多哺乳动物都在日间活动，但它们大多缺乏日间捕食者的一些重要特征比如彩色视觉，而是视觉更类似于夜行性爬行动物和鸟类。因此一些观点认为，早期哺乳动物为了躲开日间活动的恐龙，不得不将自身活动限制在夜间，当非鸟类恐龙在约6600万年灭绝后，它们才能更多在日间活动。

为解开这个谜题，伦敦大学学院和以色列特拉维夫大学学者利用电脑算法分析了2415种至今仍存活的哺乳动物数据，重构了它们祖先在数百万年前的活动规律。

分析显示，非鸟类恐龙灭绝后，哺乳动物祖先就开始更多地转向日间活动，但这一过程其实非常漫长，中间有一段长达数百万年的过渡期，也就是昼夜活动夹杂的阶段。研究团队介绍，一些灵长目动物如猩猩和狨猴的祖先是最早改换成日间生活方式的哺乳动物之一。

报告作者之一、伦敦大学学院教授凯特·琼斯说，目前还不能确切地说恐龙灭绝直接导致了哺乳动物在日间变活跃，但在这项研究中我们确实能够看到一个比较清晰的关联性。

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