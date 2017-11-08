菲总统拟在APEC提出南中国海主权争端

（早报讯）菲律宾总统杜特尔特说，他准备在亚太经合组织峰会上提出南中国海主权争端，并要求主权声索方之一的中国澄清其真正意图。同时，菲国防部长洛伦扎纳表示，菲中将商讨制定一套海上军事准则，以避免在该海域出现军事“误判”，擦枪走火。

路透社报道，杜特尔特今天动身前往越南岘港出席为期三天的亚太经合组织峰会（APEC）前，在记者会上表示，现在是时候要求北京澄清东南亚国家是否可以自由航行于存有主权争议的南中国海水域。他说：“现在是时候了，我会在双边会议或全体会议上，将这个重要课题提到台面上。”

洛伦扎纳则说，“我们准备与中国坐下来谈，以便起草和制定一套行为准则，立即化解任何状况……我们希望防止争议地区发生误判事件，一旦出现任何问题，须及时应对，没时间等待上级发出指示，因此必须配有一套行为准则……任何事情随时都可能发生，我们要让地面上的指挥官可以迅速决定如何避免引发暴力冲突。”

另据新华社报道，中菲两国海岸卫队官员本周二曾会面，商议进行互访，加强互信以及合作防止跨边界罪案。

洛伦扎纳透露，菲律宾今年8月出动海军陆战队士兵到南沙群岛中业岛（Thitu Island）约4公里外的一个沙洲，利用轻质材料为菲渔民搭建临时避雨建筑，中方为此提出抗议并派遣船只到该地区，一度导致两军短暂对峙。当时菲律宾总统为息事宁人，下令撤出菲军，并停止建造工程。

洛伦扎纳指出，该沙洲面积约500平方米，除了菲律宾渔民，中国渔民也踏足该沙洲。他说：“中方认为菲律宾兴建新设施，违反了一项双边协定，因此表达不满。我们随后撤军，没在那里建造新设施，双方也同意不会作出任何占据土地的举动。”

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