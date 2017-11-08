井枯树死婴儿畸形 传朝核试一带成“死地”

（早报讯）韩国朝鲜日报网报道，朝鲜进行6次核试验的咸镜北道吉州郡一带正在变成“死亡之地”。吉州郡出身的脱北者说，在当地“栽树八成都活不了，水井也已经干枯，还出现了畸形儿”。

朝鲜所有六次核试验都在吉州郡丰溪里山区地下试验场进行。朝鲜每次进行核试验都声称：“完全没有放射性物质泄露，对周边生态没有任何影响。”

但朝鲜研究团体SAND研究所与吉州郡出身的21名脱北者进行深度交谈后发现，丰溪里和附近居民因6次核试验蒙受了不同程度的损失。

脱北者A某称：“听吉州郡的亲戚说，在吉州郡的妇产科医院里出生了没有肛门和生殖器的畸形儿。”还有脱北者表示：“吉州郡居民喝的都是从丰溪里流下来的水。……担心水受到了放射性污染。”

首尔大学原子能系教授徐均烈表示：“由于丰溪里地盘崩塌，地表下陷，底部彻底出现了裂纹，地下产生巨大的空洞，地下水很可能全部流到了地下。这可能会进一步导致土壤也受到放射性污染。”

吉州郡出身的脱北者说，朝鲜在进行核试验时，并没有如实告知普通居民。

还有证言称，朝鲜频繁地进行核试验，导致吉州地区的特产大马哈鱼与松茸销声匿迹。

另外，韩国统一部从上月开始对30名吉州郡出身的脱北者实施了放射能辐射检测。政府相关人士表示:“如果检查结果在年底前后出来，将根据结果制定后续对策。”

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