海外日本餐馆逼近12万家 两年增30%

（早报讯）在日本境外的日本料理餐厅数量在10月前达到11万7568万家。比2015年7月实施上次调查时增加了33％。

日本农林水产省11月7日发布调查数据显示，日料店以亚洲为中心扩大。随着访日外国游客的增加，对日料关注度的提升似乎也推动了餐厅数量的扩大。

日本经济新闻中文网引述数据报道，从不同地区来看，亚洲的日料店数量增长53％，达到约6万9300家，占全球整体的60％左右。随着访日游客的增加，中国等地的寿司店和拉面店等人气升高。北美的日料店数量增长1％，达到约2万5300家。

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