法瑞联手逮捕十名即将行动的涉恐嫌犯

（早报讯）法国内政部长科隆8日说，法国和瑞士警方此前联手展开反恐行动，共逮捕十名嫌疑人。该团伙策划的恐袭计划可能即将付诸实施。

据此间媒体报道，科隆当天在法国国民议会接受质询时透露，情报部门在网络上注意到上述嫌疑人的极端化言论，并从上个月起加以密切监控。警方在判定他们即将采取行动后决定收网实施抓捕。

法国和瑞士警方7日在两国多地同时出动，抓获十名年龄在18岁至65岁之间的涉恐嫌疑人。检方从今年7月起就对此事展开司法调查，所涉罪名为“合伙从事恐怖犯罪活动”和“通过网络传播手段公开煽动恐怖主义行为”。

科隆说，调查方将查明该团伙行动计划的具体性质，评估每一个人的危险程度。目前，调查人员正在举行听证会，并对嫌疑人的电脑和电话数据进行分析挖掘。

据透露，该团伙以年轻人为主，大部分被一名自称“伊玛目”的成员蛊惑洗脑，调查人员在确认其身份后在法国将其逮捕。

此外，一名27岁的瑞士人因涉嫌违反针对卡伊达和伊斯兰国活动的禁令而被捕。

报道称，这名瑞士人与法国境内的同伙保持联系，曾经提及采取暴力行动的计划，但具体内容尚不清楚。有报道称，他们可能曾策划在法国尼斯市发动以警方为目标的持刀袭击。

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