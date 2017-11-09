欧盟要求到2030年汽车排放减三成

（早报讯）欧盟委员会8日公布了关于区域内所售汽车的二氧化碳（CO2）排放量有关规定，要求到2030年将排放量较2021年的目标值削减三成。由于汽油车和柴油车被认为难以达标，此举意在推动电动汽车（EV）等环保车的普及。

日本共同社报道，日本厂商也需要做出应对。此事或将对日本政府今后制定的排放量目标也产生影响。在制定应对全球变暖的新框架《巴黎协定》时发挥核心作用的欧盟的环保规定被视为全球最严格。欧委会还考虑进一步加强规定，在应对全球变暖方面引领世界。

欧盟的乘用车二氧化碳排放量目标是到2021年控制在每公里平均95克。欧委会要求到2025年和2030年分别减少15%和30%。

成本负担将增大的汽车厂商对此叫苦不迭。日本车企驻欧人员表示：“每减少1克二氧化碳排放都要花费大量的资金和时间，相当困难。”

据日本环境部介绍，日本的目标是到2020年控制在122克，中国为2020年117克，美国为2025年97克。法国已经宣布力争到2040年前停售以石油为燃料的汽油车和柴油车。

然而，采用该规定需要得到各成员国及欧洲议会的批准，协商过程或出现曲折。大型车企总部云集的德国等可能提出反对。欧洲汽车工业协会认为到2030年较2021年削减两成较为合适。

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