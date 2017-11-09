普京：俄支持建立亚太自贸区构想

（早报讯）俄罗斯卫星网9日消息，俄罗斯总统普京在克里姆林宫网站发表署名文章《岘港第XXV次APEC峰会：共同走向繁荣与和谐发展》，指出俄罗斯支持建立亚太自贸区的构想，称这既可带来实际利益，也能为在亚太地区巩固市场地位提供机会。

亚太经合组织（APEC）第二十五次领导人非正式会议将于11月10日至11日在越南岘港举行。

中通社报道，普京在文章中称，我们支持建立亚太自贸区的构想。我们在其中看到了实际的利益，以及在迅速发展的亚太地区市场巩固市场地位的机会。过去5年，APEC经济体在俄罗斯对外贸易中所占的份额从23%增加到了31%，其中出口份额从17%增加到了24%。

普京写道：“建立亚太自贸区的大规模项目的实施，应充分考虑包括欧亚经济联盟等亚太和欧亚地区重要的一体化运作机制和经验。俄罗斯在欧亚经济联盟中与亚美尼亚、白俄罗斯、哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦开展合作。目前，欧亚经济联盟发展迅速，我们也愿意与所有感兴趣的国家和联合体建立合作关系。”他指出，俄方不久前刚与中国结束了有关经贸合作协议的谈判，与新加坡的相关谈判已经展开，目前还在研究与亚细安签署自贸协议的问题。

普京特别提到了俄罗斯关于建立“大欧亚伙伴关系”的想法，建议在欧亚经济联盟和中国“一带一路”倡议的基础上打造这一关系。他强调说，“大欧亚伙伴关系”乐于接纳其他参与者加入。

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