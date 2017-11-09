韩国与印尼升格为特殊战略伙伴

（早报讯）韩国总统文在寅与印度尼西亚总统佐科9日首次举行首脑会谈，决定将两国关系由双边互惠的战略伙伴关系，升格为更有益于地区及世界和平安定繁荣的特殊战略伙伴关系。

韩联社报道，两国将探索建立外交国防2+2会议等新的协商机制，并把军工领域作为两国关系的战略合作与互信的标杆，侧重在研发及共同生产不断加强合作。

青瓦台称，两国总统在印尼茂物总统府召开单独及扩大会谈，通过了《促进韩-印尼共同繁荣与和平的联合愿景声明》。声明文本共27段，分为加强战略合作、增进务实合作促进共同繁荣、促进人员往来、加强地区及全球合作4个合作领域。

两国争取到2022年实现300亿美元的双边贸易额，佐科鼓励韩国企业加大对印尼工业化、基建、地方经济、维系统一团结项目的投资力度。两国总统一致认为应尽早签署区域全面经济伙伴关系协定。

两国将摸索建立汽车领域的对话机制，并增开直航航班、简化签证手续、促进双边旅游发展。佐科呼吁韩企参与印尼再造10个新峇厘岛的旅游开发项目。两国将相互支持平昌冬奥及雅加达亚运会，借此加强人员往来。两国还将扩充领事及出入境事务协商合作机制，通过就业许可制保护在韩印尼劳工的权益。

两国总统对朝鲜进行第六次核试验及接连发射弹道导弹挑战国际和平与安全的做法表示严重忧虑，重申支持以和平方式完整、可核查、不可逆地实现朝鲜半岛无核化，并敦促朝鲜立即完全履行联合国安理会决议规定的义务。

佐科表示支持韩国改善韩朝关系建立半岛永久和平机制的努力，支持文在寅努力修复韩朝对话渠道、缓解局势紧张、解决人道问题及争取在营造和平统一环境的过程中发挥主导作用。

文在寅也邀请佐科明年访问韩国，佐科欣然接受。

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