马教育部探讨承认统考

（早报讯）马来西亚大选日期日益逼近，华社也特别关心当局是否可能在大选前宣布承认统考。教育部长马哈基尔表示，政府在承认统考文凭方面的态度开放，也愿意和董总及相关单位磋商。他说，政府正探讨如何能不影响国家教育政策而承认独中统考文凭。

马哈基尔昨晚在国会为教育部总结2018年财政预算案辩论时，民主行动党士布爹区国会议员郭素沁，以及实旦宾区国会议员陈国彬等多名在反对党国会议员，当时要求马哈基尔说明是什么原因让政府迟迟没有承认独中统考。

马哈基尔表示，政府在很早之前就和董总商讨相关事宜，并研究是否可在统考制度加入马来西亚教育文凭（SPM）的马来文与和历史科，好让政府能承认独中统考。

他指董总当时不接受政府的建议。他说，董总这方面应让步，双方才能进一步讨论承认统考。

他说，要求政府承认统考者不仅是在反对党国会议员，来自执政党国阵各成员党的民都鲁国会议员张庆信、马华总会长及文冬区国会议员廖中莱，还有马华署理总会长及亚依淡国会议员魏家祥也曾多次与教育部交涉这个问题。

董总呼吸刘利民今年7月底曾表示，政府在承认统考文凭课题方面，一直没有秉承实事求是的严谨態度。他指当局并非以学术的角度，而是以政治考量来对待统考承认课题。他指出，独中统考虽是教育课题，但每当大选即將来临前，各方都会重提这个课题，政客们也一次次以这个课题捞取选票。

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