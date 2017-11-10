吉隆坡商场出现“诈弹”

（早报讯）马来西亚首都吉隆坡孟沙区南部商场KL Gateway的罗厘卸货处，昨晚发现一块疑似计时炸弹的物件，让警方一度担心是恐怖组织所安置。

警方调查后证实，该物件不含任何炸药。但警方认为该物件精细的制作，显示它出自专家之手，因此将继续调查干案者的动机。

吉隆坡刑事调查主任鲁斯迪今天向《星洲日报》表示，警方认为此案无关恐袭，但警方将继续调查干案者的动机。

警方消息指出，十五碑警方昨晚11时左右接获投报后，立即封锁现场进行检查。警方一度担心这可能是恐怖组织伊斯兰国组织（伊国组织、IS）企图发动恐袭而提高警戒，同时派出两只警犬到场搜查。

警犬当时并未发现任何爆裂物，但警方过后仍召来拆弹小组到现场处理。警方经过数小时调查后发现，这个疑似爆裂物以黑色胶带绑着六根PVC塑料管并附有计时器，乍看之下很像计时炸弹，但塑料管内并没有任何炸药。拆弹小组在今日凌晨1时15分摧毁这个可疑物品。

警方虽然认为此案并非恐袭，但由于上述物件制作精细，显然出自专家之手。因此警方认为可能有不法分子企图以此”勒索商场管理层。警方已从各种角度调查此案，并通过商场的电眼寻找放置者。

据了解，三名来自哥打白沙罗一家健身器材公司的职员昨晚送货到该商场时，发现有人在卸货处的墙角放置“炸弹”。其中一名42岁印度族职员阿索古玛事后向警方投报。

《星洲日报》记者今日走访事发商场时，发现那里人潮如常，商场也并未加强保安。一名保安人员受询时指出，他今早上班并未发现异样，管理层也没特别提起此事。

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