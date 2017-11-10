砂首府古晋将建轻快铁

（早报讯）砂拉越首席部长阿邦佐哈里表示，首府古晋最快将在2019年展开轻快铁兴建工程，这是因为当局还需要一年时间研究这项工程。这也是他首次对古晋轻快铁计划提出明确的时间表。

阿邦佐哈里今天在砂拉越议会大厦走廊接受记者访问时表示，砂政府在2018年财政预算案有拨款展开轻快铁计划的可行性研究，但他未透露拨款数目。“我忘了确实数目，不过我们有这笔预算。”

他说，这项研究需要约一年时间，因此轻快铁工程很可能在2019年才会开工。他表示，政府还需要展开的研究包括轻快铁的路线、列车款式及能源等。

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