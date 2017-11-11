为特朗普国宴提供“独岛虾” 韩渔夫接10倍订单

美国总统特朗普日前结束访问韩国行程转到中国，目前已再转抵越南岘港出席亚太经合会议（APEC）。他在访韩期间获韩国总统府青瓦台设国宴款待，餐单中的“独岛虾”引起与韩方有领土争议的日本不满，但却使捕虾的渔夫成为大红人，随即接到较平日多近10倍“独岛虾”订单，连带其他行家一同受惠。

香港明报网引述法新社报道，“独岛虾”来自日韩有主权争议的独岛（日本称“竹岛”）水域、约300米深的海底，每只售价约78港元。为宴请特朗普的国宴提供“独岛虾”的韩国渔民朴忠贤（Park Jong-Hyun，音译）表示，他在有关水域捕捞已15年，往日每天接获约10至20只“独岛虾”订单，“供货”给国宴后，现在接到的订单多达近100只，订虾的顾客需轮候约15天才能取货。其他捕捞“独岛虾”的渔民，在国宴后也接到大量订单。

独岛现在实际上由韩国控制，日本对招待特朗普的韩国国宴上出现“独岛虾”，及韩方邀请“慰安妇”李容洙出席国宴表达不满，韩国外交部昨日则指日方对韩方国宴餐单“指手划脚”“不适当”。为国宴提供“独岛虾”的朴忠贤则直指日本的不满是“荒谬”，声言“独岛是我们（韩国）的领土”。

免费试阅14天