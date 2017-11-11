新日加等11国达成协议 美国退出后继续落实TPP

新加坡、日本和加拿大等11国达成协议，在美国退出的情况下继续落实跨太平洋伙伴关系协定（TPP）。

日本与越南今天在亚太经济合作组织会议场边举行记者会，宣布这项消息。根据11国发布的联合声明，美国退出后的TPP更名为“跨太平洋伙伴关系全方位与时俱进协定”（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership，简称CPTPP）。各国经过过去数月的磋商后，达成“保留TPP主要好处的均衡协议”，就CPTPP的“核心成分”达成共识。

声明也指出，11国部长整体上维持TPP的质量与完成性的当儿，也保障了签署国制定监管措施的权限。

联合声明也指出，各国也确认了落实CPTPP的法律文书。“部长们重申CPTPP展现各国致力于开放市场、对抗保护主义，以及推进区域经济一体化的决心。”

11个签署国分别是新加坡、日本、澳大利亚、文莱、加拿大、智利、马来西亚、墨西哥、新西兰、秘鲁和越南。TPP一度因为美国总统特朗普宣布美国退出而险些胎死腹中。签署TPP的11个国家今天发表联合声明同意继续推进TPP，显示各国不受特朗普保护主义主张阻碍，致力于在全球化道路上继续走下去。

免费试阅14天