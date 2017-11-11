粮农组织：亚太区应改善膳供与营养

（早报讯）联合国粮食与农业组织发布报告指出，亚太区域拥有世界上大多数营养不良的人口，应采取紧急行动来改善其饮食结构，重新调整对提供健康营养食品至关重要的粮食体系。

粮农组织于11月10日发表的《2017年区域粮食安全和营养状况概览》指出，迫切需要解决营养不良问题，进一步推动健康食品的消费，同时遏制不健康食品消费的增长。

报告表示，尽管亚太区域数百万人的粮食安全状况有所改善，但有些地区的饥饿和营养不良形势或有所恶化，报告认为迫切需要促进区域粮食系统和加速改善饮食和营养。

报告认为，除了农业投资，对其他领域的投资也迫切需要加大，以应对营养不良问题，如改进卫生设施，增加饮用水供应系统，改善生命最初1000天的饮食，以及促进多种营养丰富食品的消费。

报告引述数据提醒道，亚洲及太平洋区域大约有五亿人营养不良。其中，五岁以下儿童的营养情况尤为严重，其中四分之一发育迟缓。报告还发现，过去十五年来，肥胖人数呈上升趋势，超重儿童发生率“显著增加”，特别是在南亚（从3％增至7％）和大洋洲（从5％增至近10%）。

该报告的调查结果于10日在曼谷举行的亚洲及太平洋可持续粮食系统促进健康饮食和改善营养区域研讨会上公布。研讨会吸引了来自本区域及其他地区的大约250位议员、决策人员、学者、研究人员、学生、民间社会、私营部门和发展伙伴。研讨会由粮农组织与世界粮食计划署、世界卫生组织、儿童基金会和世界银行共同举办。

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