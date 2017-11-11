马国成为中国人置业投资新热点

（早报讯）马来西亚房地产近年来日益受中国购房者欢迎，目前已成为中国人的置业投资新热点。中国在马来西亚物色的房地产价格介于120万至300万令吉之间（约39万至97万新元），其中65%购屋者是为了投资。

中国知名海外房地产平台居外资讯网（Juwai.com）公布了该网站今年上半年的调查报告。有关调查结果显示，中国买家在马来西亚购买房地产，最主要是为了投资（占65.4%）、自住（占58.5%）、教育（占9.9%）及移民（占3.7%），其中许多买家则同时兼顾多种目的。

中国买家比较喜欢吉隆坡、马六甲、新山、槟城、浮罗交怡、亚庇及仙本那的房地产，他们也希望获得更多的当地房地产的融资选择权。

居外资讯网主席乔治柯米尔周五在马来西亚房地产发展商会学院的“年度区域产业发展大会”上介绍，马来西亚的房地产价格是吸引中国买家的主要因素。

他说，根据国际人力资源顾问公司美世（Mercer）的第22次生活品质调查，上海、北京、深圳、广州、南京、天津、沈阳、青岛及成都等中国城市的房地产价格，都居于全球最贵的前35名之内；邻近的新加坡排第4，泰国曼谷第74，而吉隆坡的房地产价格则排151，因此吉隆坡房地产对中国买家更具吸引力。

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