联合国：伊国索马里分支迅速壮大

（早报讯）联合国制裁监督机制说，极端组织“伊斯兰国”在索马里的分支过去一年发展迅速，势力大为壮大。

法新社报道，联合国索马里监督小组周五（10日）发布报告，指去年该武装组织的战斗人员从数十人增加到200人，还获得伊拉克与叙利亚的资助。

非洲之角首个打恐联合特遣部队上周对效忠于阿卜杜勒·穆明（Abdul Qadir Mumin）的伊国组织索马里分支发动无人机袭击。据联合国的报告，穆明的电话记录显示，他与伊叙境内伊国武装的中间人，即也门的伊国分子有联系。

去年12月脱离索马里分支的叛逃人员也透露，由穆明统领的部队听命于伊拉克和叙利亚，并从伊叙两地获得资金。

索马里分支去年10月占据北部邦特兰巴里州的城镇甘达拉，宣布该镇为索马里的伊斯兰哈里发国。不过，获美军支持的邦特兰部队两个月后重新夺回甘达拉。

今年2月，索马里武装分子闯入邦特兰经济首府博萨索一家酒店。5月，其分支部队也在靠近博萨索的一个警察检查站发动自杀式袭击，造成五人死亡。

联合国监督小组说：“从该武装组织首次对一家酒店发动的袭击，可以看出他们的战术能力正日渐成熟。”

另外，鉴于伊国组织已失去他们在叙利亚和伊拉克控制的大面积地区，联合国监督小组对巴里州可能成为伊国组织外籍战士的新盘踞地深表关注。

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