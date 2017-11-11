美国密西西比三角洲四成居民贫困

（早报讯）美国的贫困率平均为15%，最穷的州当属南部的密西西比州。密西西比三角洲地区（Mississippi Delta）的村镇，居民贫困率竟然高达40%左右，大部分居民即便有两份工作，也难以维持收支平衡。

美国侨报网报道，32岁的单身母亲艾伦（Otibehia Allen）独自抚养9岁到14岁的五个孩子。他们没有自己的房子，租住在移动板房里，夏天板房里就像蒸桑拿浴一样。

艾伦做两份工，每周工作30个小时才能勉强赚得比最低收入高一点的工资。在密西西比州这样共同交通不发达的地区，艾伦连部车都没有。

最近的食杂店距离艾伦的住处21公里，为了日常采购，她需要花费20美元（27.18新元）搭乘顺风车，这样本就不宽裕的生活费又缩水了。

持续的贫困已经困扰了密西西比三角洲几十年了。这里工作机会很少，学校没有资金，数百万人都依靠政府资助过活。

五十年前，时任民主党联邦参议员的肯尼迪（Robert F. Kennedy）造访民主党发源地—密西西比三角洲，看到爬在地板上的婴儿捡食沾尘的米粒，曾誓言要让这个全美最贫穷地区的民众活得更好。

密西西比州的第二任期州长是布莱恩特（Phil Bryant），他经常说，不希望人们依赖政府。在其任期内，密西西比州是拒绝国家医疗补助、联邦和州健康保险计划的19个州之一。

支持特朗普的布莱恩特说，创造就业机会是战胜贫穷的最佳对策。自他上任以来，密西西比州通过给与优惠措施，吸引了两家轮胎制造厂到该州设厂，但这两家新厂都不在密西西比三角洲。

密西西比州的贫穷率为22%，而三角洲地带许多县的贫苦率则高达30%到40%。

2017年，32岁的单身母亲伊黛尔曼（Edelman）搬到密西西比三角洲地带，研究当地的贫穷水平如何影响民众的生活。伊黛尔曼和艾伦担心，特朗普会削减帮助穷人的政府福利。

49岁的儿科医生瑞克斯（Barbara Ricks）在三角洲地区长大，她的家庭一直在领政府的粮券，她也是靠着奖学金和打工才完成了大学学业。

自1999年以来，瑞克斯一直在三角洲较大的城市格林维尔（Greenville）行医，为贫困儿童提供医疗服务。瑞克斯说，她的病人有95%都是政府白卡和红蓝卡的持有者，他们中的一些人要从40、50英里远的地方赶来就医。

瑞克斯说：“贫穷不但是社会问题，也是医疗问题，这些民众还得面对三餐不继等诸多困境，虽然他们生活贫困已可预见，但这不代表我们应该逆来顺受。”

免费试阅14天