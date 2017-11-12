会见杜特尔特 习近平：中国将同亚细安维护南中国海和平稳定

中国国家主席习近平昨天（11日）在越南岘港会见菲律宾总统杜特尔特时表示，当前，中菲关系正站在新的历史起点上。双方要密切高层交往，增进理解和信任，加强战略引领，确保两国关系始终沿着正确方向发展。

据中新社报道，习近平表示，双方要围绕“一带一路”倡议和菲方发展战略对接，深化和拓展基础设施建设、农业、投资等领域务实合作。中方愿帮助菲律宾做好扶贫工作，继续支持菲律宾政府维护国家安全的努力。

他也指出，双方要加强政党、议会、地方、民间组织往来，密切教育、科技、文化、卫生、体育、青年等领域合作，调动民智民力，为中菲关系厚植民意基础。中国也将继续同亚细安国家一道，维护好南中国海地区和平稳定和发展繁荣。

习近平表示，杜特尔特去年10月访华以来，中菲关系翻开了新的一页，双方积极开展合作，两国关系健康稳定发展，给两国人民带来了切实利益，也为地区和平稳定作出重要贡献。

习近平也说，睦邻友好是中菲关系必须坚持的正确方向。中方愿同菲方一道，继续从战略高度和长远角度把握两国关系，增进政治互信，巩固深化合作，以更多成果造福两国人民。

此外，习近平强调，上个月刚刚闭幕的中共十九大确定了未来一个时期中国的奋斗目标。中国的发展需要持久和平稳定的外部环境。中国将坚持走和平发展道路，坚持在开放和合作共赢中实现发展。

他表示，中国也将继续奉行亲诚惠容理念和与邻为善、以邻为伴的周边外交方针，推动构建人类命运共同体。

报道引述杜特尔特表示，菲中关系十分重要，菲律宾视中国为真诚朋友，感谢中国对菲律宾经济建设、反恐维稳等方面给予的帮助。

他说，菲方致力于推进两国各领域合作向前发展，并愿同中方一道，按照双方达成的共识，通过双边渠道，妥善处理好海上问题。

据报道，中国方面，丁薛祥、刘鹤、杨洁篪等参加会见。

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