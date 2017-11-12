韩国前国防部长官金宽镇被捕 检方会否搜查李明博备受关注

涉嫌在韩国李明博政府时期、进行网络部队舆论捏造事件的前国防部长官金宽镇被捕。

中通社引述韩媒昨天（11日）报道，首尔中央地方法院认为，有鉴于网络部队舆论捏造是政治干预事件，而且还有毁灭证据之虞，因此签发了对金宽镇的逮捕令。

当天法院也就同样的嫌疑签发了前国防部政策室室长林官彬的逮捕令。

金宽镇涉嫌在2010年至2012年期间指示前网络部队司令等人士进行政治干预行动，包括在网上散布支持执政势力、反对在野势力的言论。

金宽镇透露，他曾向时任总统李明博做了将扩充网络部队人员的工作报告。

2010年12月金宽镇当选李明博政府的国防部长官，任期截止到朴槿惠政府时期的2014年5月为止。

随后金宽镇一直担任国家安保室室长一职，直到今年5月前总统朴槿惠被罢免为止。

另据日本放送协会报道，金宽镇昨天清晨被检方逮捕。金宽镇涉嫌在2010年起的两年时间里，指挥军队的网络部队在互联网上操纵舆论批评当时的在野党，涉嫌违反禁止军方人员参与政治的法律。

报道也称，金宽镇在扩充网络部队时，指示有关人员不要录用来自当时在野党势力雄厚地区的报名者，涉嫌滥用职权。

韩媒进一步报道指出：“金宽镇在供述时说，自己当时所做的一切均向总统府进行了汇报。”

今后，检方是否会对前总统李明博展开搜查备受关注。

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