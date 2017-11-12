会见文在寅 习近平：鼓励韩国同朝鲜重启接触对话

（早报讯）中国国家主席习近平昨天（11日）在越南岘港会见韩国总统文在寅时表示，中方真诚希望半岛好，鼓励韩方同朝方重启接触对话，恢复和解合作。

据中新社报道，中韩两国元首在会上就朝鲜半岛形势交换了看法。习近平指出，中方坚持实现半岛无核化，坚持维护半岛和平稳定，坚持通过对话协商解决问题。

他表示，中方也愿同韩方就半岛维稳防战、劝和促谈保持沟通。

文在寅则表示，韩方赞赏中方在朝鲜半岛核问题上发挥的积极作用，愿同中方密切沟通和协调，坚持以和平方式解决朝核问题、维护半岛和平。

另一方面，习近平指出，中韩两国是搬不走的近邻，也是天然合作伙伴。建交25年来，友好交流、合作共赢始终是中韩关系主旋律。

此外，中韩两国在促进各自经济社会进步、实现地区和平稳定繁荣方面有着广泛共同利益。良好的中韩关系符合历史和时代大势，也是两国人民共同愿望。

习近平表示，中方重视同韩国的关系，愿意同韩方一道，致力于推动两国关系的健康稳定发展。

习近平也强调，当前，中韩关系正处于关键时期。双方要尊重彼此核心利益和重大关切，维护政治互信，加强沟通和协调。

此外，习近平重申了中方在“萨德”问题上的立场，强调在事关重大利害关系问题上，双方都应该本着对历史负责、对中韩关系负责、对两国人民负责的态度，作出经得起历史考验的决策，确保中韩关系始终沿着正确方向，行稳致远。

习近平指出，保持和加强中韩高层互动对双边关系具有重要引领作用。中方欢迎韩国外长康京和本月访华。

他也说，双方要继续加强对下一阶段两国关系发展作出总体规划，就扩大双方在国际和地区事务中的合作进行探讨。要深化两国各领域务实交流合作，更好造福两国人民。

文在寅则祝贺中共十九大成功召开，祝贺习近平再次当选中共总书记；此外，支持习近平在十九大上提出的构建人类命运共同体立场。

文在寅表示，希望韩中双方共同努力，尽早恢复两国高层交往和各领域交流合作。韩方支持并愿积极参与“一带一路”建设。韩方重视中方在“萨德”问题上关切，无意损害中国的战略安全利益。

韩联社则引述文在寅在会上说，韩国有句俗语叫“雨后地更实”，中国也有句成语叫“梅经寒苦”。韩中关系曾遇到困难，但这也让双方认识到对方的重要性，希望两国共同努力把失去的时间找回来。

据报道，会谈比原计划推迟37分钟举行，时长50余分钟，超过预定时间一倍之多。两国领导人在友好融洽的气氛中进行了富有成果的会谈。

值得一提的是，文在寅还特地选用象征中国的红色领带，凸显对此次会晤的用心。

据报道，中国方面，丁薛祥、刘鹤、杨洁篪等参加会见。

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