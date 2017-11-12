英国新研究：红酒、黑巧克力、红葡萄和蓝莓中物质能让老化细胞“新生”

随着年龄增长，人体内的老化细胞会逐渐积累，正常的机能衰退，人因此变得易感疾病。英国一项新研究发现，红酒、黑巧克力、红葡萄和蓝莓中天然存在的一种物质能让老化细胞“新生”，恢复活性。

据新华社今天（12日）报道，这种化合物叫作“白藜芦醇类似物”。

英国埃克塞特大学和布莱顿大学的科研人员对体外培养细胞进行分子治疗时发现，白藜芦醇类似物能激活细胞内一种编码剪接因子的基因，让老化细胞重新获得年轻化特征。

重复实验显示，接受治疗几个小时之内，原本无法生长和正常工作的老化细胞恢复活性，并进行分裂，细胞内因年龄增长而趋于变短的染色体端粒变长。

这一研究成果发表在英国医学委员会《细胞生物学》杂志上。

早前研究表明，剪接因子对确保基因发挥全部功能至关重要。当剪接因子处于活跃状态时，可以控制基因发出信号，决定细胞的行为。

人上了年纪后，剪接因子往往“失灵”或“罢工”，限制了细胞对环境的应变能力。

随着年龄增长，人体会累积老化细胞，老化细胞内剪接因子含量更少，无法正确调节基因输出，抵御疾病。

绝大多数85岁以上的人都患过慢性疾病，并且年纪越大，患中风、心脏病和癌症的风险越高。

这项发现有望带来新的疗法，减少人类老年病。

负责研究的洛娜·哈里斯教授说：“数据表明，使用化学物质重新激活因年龄增长而失活的主要基因，有望帮助修复老化细胞的功能。”

她同时呼吁进一步研究，以实现这一方法在抑制老化反应方面的真正潜能。

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