会见安倍 习近平：改善中日关系关键在于互信

（早报讯）中国国家主席习近平昨晚（11日）在越南岘港会见日本首相安倍晋三时强调，改善中日关系，关键在于互信。他希望日方以更多实际行动和具体政策体现中日互为合作伙伴、互不构成威胁的战略共识。

新华社引述习近平表示，在历史、台湾等涉及中日关系政治基础的重大原则问题上，要始终按照中日四个政治文件和双方已达成的共识行事。要以建设性的方式妥善管控两国存在的分歧。

另据《星岛日报》报道，习近平和安倍晋三昨晚8点半在岘港举行正式会谈。两人在中日国旗前亲切握手，一直保持微笑。

此外，会场的布置也十分喜庆，不仅在正面悬挂了四面中日国旗，桌上的桌布也是用红白两色，既象征了中日两国国旗的色彩，又平添了热烈友好的气氛。两国首脑上次会谈是7月在德国汉堡举行的二十国集团峰会。

据报道，习近平在会上指出，中日是近邻，也是亚洲和世界主要经济体。中日关系稳定发展符合双方利益，对地区和世界具有重要影响。

他表示，今年是中日邦交正常化45周年，明年将迎来中日和平友好条约缔结40周年。双方要从两国人民根本利益出发，准确把握和平、友好、合作大方向，通过坚持不懈努力，积累有利条件，推动中日关系持续改善，向好发展。

此外，习近平指出，互利合作是中日关系向前发展的动力。新形势下，双方应该提升双边务实合作水平，积极推进区域经济一体化，推动“一带一路”框架内合作尽早落地。

他说，双方也应该继续在文化、媒体、青少年等领域加强交流，利用两国相继举办奥运会的机会开展奥运合作，增强两国关系发展的民意纽带。

新华社也引述安倍晋三表示，祝贺中共十九大成功召开，祝贺习近平再次当选中共总书记。

安倍表示，日方愿同中方一道努力，以明年日中和平友好条约缔结40周年为契机，推动两国战略互惠关系继续向前发展。日方也希望同中方加强高层交往，开展互惠共赢的经贸合作，积极探讨在互联互通和“一带一路”框架内合作。深化旅游、文化、青少年等交流。

他说，日中将于2020年和2022年相继举办夏季奥运会、冬季奥运会，日方愿就此同中方开展交流合作。

共同社报道则指出，在朝鲜问题上，安倍会上强调“希望进一步深化合作”，就联合国安理会对朝制裁决议表示“期待中国继续采取措施”，并要求中方严格履行决议。

据悉，安倍或许还告知了有必要对朝施加“最大限度的压力”的想法。

不过，中国的态度是重视对话，日中在应对朝鲜方面并不一致。

据报道，中国方面，丁薛祥、杨洁篪等参加上述会见。

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