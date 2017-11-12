深海“暗光鱼”眼部发现新型视细胞

（早报讯）多国研究人员最新发现，生活在深海的“暗光鱼”眼部存在一种新型视细胞，可让这种鱼在昏暗条件下也拥有良好的视觉。

新华社报道，澳大利亚、沙特阿拉伯、挪威等国研究人员组成的科研团队在新一期美国《科学进展》杂志上报告了这一发现，认为这将有助于人们进一步了解动物的视觉系统。

包括人类在内的大部分脊椎动物眼部视网膜包含两类光感受器，分别是负责白天视觉的视锥细胞和负责夜间视觉的视杆细胞。生活在海平面以下200多米的深海鱼通常只在黑暗中活动，所以许多种类逐渐失去了视锥细胞，仅保留了光敏度高的视杆细胞。

本次的研究对象“暗光鱼”在黎明或黄昏时最为活跃，且活动区域靠近光线水平中等的水面。研究人员先前认为这种深海鱼的视网膜上也只存在视杆细胞，但研究发现，事实并非如此，“暗光鱼”拥有一套独特视觉系统。

在昏暗环境中，人类会同时使用两类光感受器，但效果并不理想。相比之下，“暗光鱼”结合二者特点，形成了一类更有效的光感受器。经显微镜观察后，研究人员将其命名为“杆状视锥细胞”。依靠这类独特的光感受器，“暗光鱼”的视觉可以很好地适应昏暗的光线条件。

研究人员说，最新发现有助人们理解不同动物如何看世界，还挑战了人们对脊椎动物视觉的已有认识，强调了更全面评估视觉系统的必要性。

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