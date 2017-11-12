柬埔寨政府被指压制网络言论自由

（早报讯）柬埔寨首相洪森和执政的人民党为了准备明年的全国选举，更积极地通过社交媒体来吸引支持者。但与此同时，柬埔寨政府也被指压制网上言论自由，特别是在大选前加紧对反对党和独立媒体的压制。

美国之音报道，进入社交媒体时代，柬埔寨人民更容易获得独立、非政府消息来源。2015年，面簿成为柬埔寨人获取信息的主要来源。一些像摩西（Ngeth Moses）这样懂科技的活动人士开始利用互联网来进行社会改革，在社交媒体推动政治自由与人权。

但是在过去一年，活动人士对网络发展能够带来更积极社会影响的乐观情绪正在消失，取而代之的是担心政府加剧了对网络言论和政治反对派的限制。摩西说：“我现在要发表政治观点的时候更加谨慎了。”

2016年，一项新的通讯法律加大了政府对通讯业的管控权力，包括对几类行为进行处罚，例如威胁“国家安全罪”可判处7到15年徒刑。美国智库自由之家认为这项法律给予政府“过度广泛的监控权”，对“使用者的隐私构成威胁”。

2016年，柬埔寨法庭以煽动罪判处一名大学生18个月有期徒刑，因为该学生在面簿上发表了批评人民党的言论。

柬埔寨人权中心的拉马纳.索恩（Ramana Sorn）说：“柬埔寨的互联网自由越来越令人担心。”

但柬埔寨政府发言人称，这些活动人士的批评被严重夸大，只有那些污蔑他人或真正造成威胁的人，才会因网络言论而受到处罚。

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