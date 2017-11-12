什么算性骚扰？欧洲人容忍程度各异

（早报讯）性骚扰多种多样：可以是上司不请自来的颈部按摩，可以是对一名女性臀部的轻拍动作，或是男性强迫女性看性爱片。然而，若男方只是称赞女方穿着得体、线条突出呢？

德国之声中文网报道，人们对何谓性骚扰的看法大相径庭，在欧洲进行的一项问卷调查结果彰显了这一点。

民意调查研究所YouGov对德国、英国、法国、丹麦、瑞典、芬兰及挪威等七个国家的8500名男女的调查显示，对于什么才算性骚扰，德国人似乎有相对而言较高的宽容度：只有三分之一的人视性笑话为性骚扰；不能容忍言语挑逗的英国人则占67%。大多数英国人也认为，对袒胸领的注视是“过分之举”。

调查也发现，几乎所有人都认为，要是男子试图从裙子下给女子拍照，或要求她提供性娱乐，那就是一种性骚扰。抓一名女子的臀部，在所有接受调查的西欧国家里也都被认为是性骚扰。

对于挑逗，被认为是欧洲打情骂俏冠军的法国人态度却尤其严肃：每四个人中就有一个认为这是一种性骚扰。此外，16%的法国人认为，问能否约会，已属犯忌。其他6国国民的态度可没这么严厉。

欧盟基本人权机构（FRA）2014年的一项大规模研究项目发现，欧洲境内每两名女性中，就有一名曾成为性骚扰受害者。

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