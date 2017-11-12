欧盟12月解除福岛大米进口限制

（早报讯）欧盟常设执行机构欧盟委员会正式决定，就2011年东京电力公司福岛第一核电站事故后对日本产食品实施的进口限制，解除包括福岛县产大米在内的10县农水产品中的一部分或全部的限制，并刊载在11日的公报上。该规定将于12月1日生效。

共同社报道，随着福岛县产大米的限制解除，出口其他都道府县产大米的企业无需再向欧盟证明不是福岛产大米。

关于安全性，欧委会一直以来要求13县附加日本政府部门发行的放射性物质检查证明文件。此次放宽了13县中的福岛、秋田、岩手、宫城、山形、茨城、栃木、群马、千叶和长野10县的进口限制，对象产品不再需要证明文件。

放宽限制的对象产品除福岛县产大米和米制品以外，还有甲壳类、鰤鱼、高体鰤、真鲷、黄带拟鲹、蓝鳍金枪鱼、白腹鲭等海产品以及紫萁等野菜、竹笋。具体因县而异，秋田县所有限制均被取消。

日本政府透露，2016年出口欧盟的农水产品总额约为423亿日元（约5.07亿新元），居韩国（约511亿日元）之后。

美国也于9月底之前部分放宽了对日本牛奶和乳制品的进口限制。今后，日本产食品主要出口地的亚洲各国和地区如何应对备受瞩目。

农林水产省汇总的数据显示，截至今年10月，以亚洲为中心的约10个国家及地区依然维持禁止进口措施。

免费试阅14天