美“天鹅座”飞船第八次给空间站送货

（早报讯）美国轨道ATK公司12日发射“天鹅座”飞船，执行第八次国际空间站货运任务。

新华社报道，美国东部时间早上7时19分（新加坡时间晚上8时19分），轨道ATK公司自主研发的“安塔瑞斯”火箭托举着“天鹅座”飞船，从美国东海岸弗吉尼亚州的瓦勒普斯航天发射场升空。

飞船携带约3.4吨物资，除给宇航员的给养外，还有相当多的科研物资，包括数枚微型立方体卫星。这些卫星将承担多种任务，包括开展激光通信和提高数据下载速率的技术演示、研究微重力环境对细菌抗生素耐药性的影响等。

部分实验设备将用于研究微重力环境下植物生长的影响因素，这有助于更好地了解如何在长期太空任务中栽培植物。此次任务还送去一台虚拟现实摄像机，用来为美国国家地理频道录制地球生态系统相关教育特别节目。

“天鹅座”飞船原计划11日发射，但因发射前一架小飞机误入发射区而推迟一天。

按照计划，“天鹅座”将于两天后抵达国际空间站，停留近一个月后携带从空间站上卸载的垃圾返回，并在途中释放立方体卫星。飞船最终将在地球大气层中焚毁。

目前，除“天鹅座”飞船外，美国航天局还雇了美国太空探索技术公司的“龙”货运飞船为空间站运送物资。“天鹅座”是一次性飞船，而“龙”飞船可多次使用。

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