伊拉克边界7.3级强震 逾60死数百人伤

（早报讯）伊朗和伊拉克边界发生强烈地震，造成至少60多人丧命，数百人受伤。

地震在当地时间星期天（12日）晚上9时18分（新加坡时间今天凌晨2时18分）来袭，震中位于伊拉克北部哈莱卜杰西南（Halabja）30公里处，震源深度25公里。

美国地质调查局说，此次地震震级为7.3级，但伊拉克气象官员说，地震只有6.5级。

伊拉克国家电视台报道说，首都巴格达及伊拉克各省份、科威特和伊朗西部均有强烈震感，大批民众走上街道躲避。

法新社记者说，巴格达感受到大约20秒的震动，伊拉克其他省份的震动则持续了较长时间。

巴格达一个居民和三个孩子逃到街上，她形容：“我和孩子正在吃晚餐，房子突然感觉就像在空中跳舞……我开始时还以为是巨大爆炸，但我听到周围的人都在高喊：地震！”

伊拉克官员透露，位于伊拉克北部库尔德自治区的苏莱曼尼亚（Sulaimaniyah）有六个人丧命，大约150人受伤。

在伊朗，位于伊拉克边界的克尔曼沙赫（Kermanshah）副省长指出，当地有至少30人死，200人受伤。伊朗官方电视台则报道，克尔曼沙赫有61人死，300人受伤。

半官方的塔斯尼姆（Tasnim）通讯社引述一名紧急救援人员的话说，他们担心村庄和小镇的死伤人数可能会很高。

土耳其东南部也感受到摇晃，迪亚巴克尔（Diyarbakir）镇的居民在地震发生时纷纷逃到屋外，目前暂未传出重大灾情。

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