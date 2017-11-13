日经济部长：RCEP或放弃年内谈妥

（早报讯）日本经济产业部长世耕弘成透露，要在今年内谈妥区域全面经济伙伴关系协定（RCEP），“现阶段非常困难”。他暗示，各国可能会放弃在今年内达成协议的目标。

共同社今天（13日）报道，日本、中国、印度与亚细安各国等16国参加的东亚区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）部长会议星期天（12日）在菲律宾首都马尼拉召开。

谈判参加国原本力争在亚细安成立50周年的今年内达成协议，但各国围绕贸易自由化水平等的主张存在分歧。各国明天（14日）将举行首脑级别磋商，届时会发表有关今后谈判方针等的声明。

世耕表示，“谈判取得了一定进展，但仍留有诸多课题”，强调有必要加快谈判步伐。他还指出亚细安各国的经济发展水平各不相同，有必要在今后的谈判中考虑到这种经济差距。

RCEP谈判始于2013年，围绕在下调关税与投资、知识产权保护等领域制定自由化规则谈判至今。

然而，日本和澳大利亚等追求高水平的取消关税和贸易规则，中国和印度则希望保护本国产业，两者之间存在分歧。

随着不含美国的跨太平洋伙伴关系协定（TPP）已达成框架协议，RECP也被寄望达成高水平协议，因此也有谈判参加国表示“尽快谈妥的压力减弱了”。

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